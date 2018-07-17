Жириновский заявил о намерении ЛДПР стать монархической фракцией Госдумы

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил о намерении включить в название фракции определение "монархическая".

"Мы с удовольствием носили бы название монархической фракции. Мы добьемся дополнительных названий. Каждая фракция вправе называть себя по уставу партии, в том числе с упором на устои", — сказал он на мероприятии фракции, приуроченном к столетию расстрела царской семьи.

На пленарном заседании Госдумы лидер ЛДПР предложил внести в регламент поправки, согласно которым раз в год 17 июля в зале заседаний должен звучать гимн "Боже, Царя храни!" в память о последнем русском императоре. Спикер нижней палаты Вячеслав Володин поручил комитету по регламенту и контролю обсудить эту идею.

Позже, приветствуя собравшихся на мероприятие в зале фракции, Жириновский заявил, что ЛДПР первой последует своему предложению, поэтому мероприятие началось с исполнения царских гимнов хором фракции.