Жириновский заявил о намерении ЛДПР стать монархической фракцией Госдумы

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил о намерении включить в название фракции определение "монархическая".
На пленарном заседании Госдумы лидер ЛДПР предложил внести в регламент поправки, согласно которым раз в год 17 июля в зале заседаний должен звучать гимн "Боже, Царя храни!" в память о последнем русском императоре. Спикер нижней палаты Вячеслав Володин поручил комитету по регламенту и контролю обсудить эту идею.
Позже, приветствуя собравшихся на мероприятие в зале фракции, Жириновский заявил, что ЛДПР первой последует своему предложению, поэтому мероприятие началось с исполнения царских гимнов хором фракции.