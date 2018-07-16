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Политика

Три часа на разговоры: что ждет Путина и Трампа в Хельсинки

(обновлено: 06:01 16.07.2018)
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© AFP 2018 / Jorge Silva, poolПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фотоПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP 2018 / Jorge Silva, pool

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. В понедельник, 16 июля, президенты России и США проведут в Хельсинки первые полноформатные переговоры. Накануне газета Helsingin Sanomat опубликовала обращение к Владимиру Путину и Дональду Трампу, напомнив, что прежде после встреч в столице Финляндии главы сверхдержав "расставались с улыбками на лицах". Появилось даже выражение: "дух Хельсинки". Но есть надежда и на более конкретные результаты.

Пиво, выпущенное финской пивоварней RPS Brewing к встрече Владимира Путина и Дональда Трампа
© AFP 2018 / Lehtikuva / Aku Hayrynen
Пиво, посвященное встрече Путина и Трампа, пользуется ажиотажным спросом

Ждали гостей — наварили пива

Финская пивоварня RPS Brewing к саммиту выпустила десять тысяч спецбутылок пенного напитка. На этикетке — два президента и надпись: "Давай разберемся с этим как взрослые".

Ресторан Kaffekievari в Хельсинки предлагает блюдо Trumputin: русские блины с красной рыбой и американские панкейки с мороженым и ягодами. И никакого политического послевкусия, уверяет меню.

Владимир Путин и Дональд Трамп. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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В Финляндии для саммита России и США разработали мобильное приложение
Для журналистов на российско-американском саммите разработали специальное мобильное приложение #HELSINKI2018. Хлеб, как сообщали местные СМИ, им предложат с добавлением толченых сверчков. Из традиционного: карельские пироги, картофельный мусс и выпечка с черникой.

Место встречи — Готический зал

Президент США, прибывший в Хельсинки из Шотландии, где он играл в гольф, поселится в Hilton Helsinki Kalastajatorppa. Его заранее огородили металлическим забором. Полиция дежурит и снаружи, и внутри. Ночь с субботы на воскресенье в этом отеле удалось бы провести всего за 135 евро. А вот ночь с воскресенья на понедельник забронировать было невозможно.

© AFP 2018 / Lehtikuva / Onni OjalaПрезидентский дворец в Хельсинки, Финляндия
© AFP 2018 / Lehtikuva / Onni Ojala
Президентский дворец в Хельсинки, Финляндия

Саммит пройдет в Президентском дворце, в центре города. Во времена Российской империи тут была резиденция русского царя. В 1915-м здесь побывал Николай II, а в 1990-м встречались президенты США и СССР Джордж Буш — старший и Михаил Горбачев. Путин и Трамп проведут переговоры в Готическом зале.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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СМИ рассказали о подготовке к безопасности саммита России и США
Безопасности, как и всегда на подобных мероприятиях, уделяется особое внимание. Финляндия даже временно восстановила пограничный контроль на внутренних границах. Ограничения снимут 17 июля в восемь утра. До этого небо над центром Хельсинки закроют не только для авиации, но и для беспилотников. Кроме того, ВМФ Финляндии привел в боевую готовность ракетные установки, чтобы отразить любую угрозу с воздуха.

К слову, по городу Путин будет перемещаться на "Кортеже". Это первый заграничный тест-драйв нового лимузина.

© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкАвтомобиль Aurus кортежа президента России
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Автомобиль Aurus кортежа президента России

График есть, повестки нет

‪В понедельник утром президент Финляндии и его жена Йенни Хаукио позавтракают с Трампом и его супругой Мелани в официальной резиденции в Мянтюниеми. Затем все переместятся в центр Хельсинки. На беседу Путина и Трампа в Президентском дворце отводится три часа. Потом в Зеркальном зале — рабочий обед в расширенном составе.

CC BY 3.0 / Lauri Silvennoinen / Old part of the HotelПостройки отеля Hilton Helsinki Kalastajatorppa
CC BY 3.0 / Lauri Silvennoinen / Old part of the Hotel
Постройки отеля Hilton Helsinki Kalastajatorppa

Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, четкой повестки, "прописанной от а до я", нет — лидеры сами определят ее во время переговоров.

Помощник российского лидера Юрий Ушаков добавил, что наша сторона готова "рассмотреть буквально все ключевые вопросы": односторонний выход США из иранской ядерной сделки, сирийский кризис, Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, в том числе в контексте размещения Соединенными Штатами на базе ПРО в Румынии пусковых установок, способных захватить не только перехватчики, но и ударные ракеты "Томагавк", и многое другое.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Трамп может поднять вопрос об экстрадиции 12 россиян, обвиненных в США
Сам Трамп в интервью телекомпании CBS отметил, что может поднять вопрос об экстрадиции 12 граждан России, обвиненных в рамках расследования об иностранном вмешательстве в ход выборов в США в 2016 году.

Российский президент даст интервью корреспонденту телекомпании Fox News Крису Уоллесу уже после саммита. "Беседа продлится полчаса, никаких ограничений, запретных тем нет", — подчеркнул Уоллес.

Не останется без последствий

Трамп признавался, что у него "нет больших ожиданий". "Я не знаю, что случится, но могу сказать, о чем буду спрашивать. Посмотрим, что получится", — добавил он.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что идеальным итогом станет разморозка каналов связи по ключевым вопросам. Встреча будет успешной, если Россия и США начнут потом "нормально общаться".

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Трамп заявил, что не имеет больших ожиданий от встречи с Путиным
Предыдущие советско- и российско-американские саммиты в Хельсинки имели серьезные последствия. Встреча Леонида Брежнева и Джеральда Форда в 1975 году способствовала созданию Московской Хельсинкской группы — правозащитной организации, аналоги которой потом возникли в Польше, Чехословакии, Грузии, Армении, Литве и на Украине.

Встреча Михаила Горбачева и Джорджа Буша — старшего в 1990 году проходила на фоне усиливавшегося кризиса в Персидском заливе. Буш увязал предоставление Москве экономической помощи с безоговорочной поддержкой действий Вашингтона. Миротворчество Горбачева потерпело поражение. Отношения с традиционными союзниками СССР на Ближнем Востоке стали менее доверительными.

© РИА Новости / Юрий АбрамочкинПерейти в фотобанкДжордж Буш &mdash; старший и Михаил Горбачев во время подписания договора СНВ-1
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
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Джордж Буш — старший и Михаил Горбачев во время подписания договора СНВ-1

Встреча Бориса Ельцина и Билла Клинтона в 1997-м была посвящена расширению НАТО на восток. Москва по-прежнему зависела от экономической помощи Запада, что ослабляло переговорные позиции. В 1999-м в НАТО вступили Венгрия, Польша, Чехия. Еще через пять лет — Болгария, Латвия, Румыния, Словакия, Словения и Эстония. В 2009 году — Албания и Хорватия, в 2017-м — Черногория.

© РИА Новости / Владимир РодионовПерейти в фотобанкПрезидент США Билл Клинтон, президент России Борис Ельцин, президент Франции Жак Ширак после подписания Основополагающего акта "Россия &mdash; НАТО"
© РИА Новости / Владимир Родионов
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Президент США Билл Клинтон, президент России Борис Ельцин, президент Франции Жак Ширак после подписания Основополагающего акта "Россия — НАТО"
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