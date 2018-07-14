В Хельсинки создали блюдо "Трампутин"

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Ресторан Kaffekievari в Хельсинки создал специальное блюдо "Trumputin", посвященное предстоящей встрече Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщает Helsingin Uutiset.

Публикация от Pekka Krook / Sparraustehdas (@pekkakrook) 11 Июл 2018 в 3:12 PDT

Отмечается, что "Trumputin" состоит из русского блина с красной рыбой, сметаной и луком и расположенных рядом с ним американских панкейков с мороженым и ягодами. По замыслу создателей, блюдо включает в себя одновременно восточное и западное, сладкое и соленое.

Представители ресторана подчеркивают, что создание блюда не имело никакого политического подтекста, и оно может остаться в меню и после встречи президентов, если придется по вкусу посетителям.

Саммит в столице Финляндии 16 июля будет первой полноформатной встречей Путина и Трампа вне рамок многосторонних международных форумов.