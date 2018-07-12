Кумина зарегистрировали кандидатом в мэры Москвы от КПРФ

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Мосгоризбирком зарегистрировал кандидатом в мэры на предстоящих выборах экс-депутата Госдумы Вадима Кумина, который выдвинулся от КПРФ, передает корреспондент РИА Новости.

Для регистрации кандидатом ему, как представителю политической партии, необходимо было предоставить в избирком 110 подписей муниципальных депутатов из разных округов. Третьего июля Кумин подал в избирком 114 подписей муниципальных депутатов.

"В поддержку своего выдвижения кандидат представил достаточное количество достоверных подписей депутатов представительных органов местного самоуправления, необходимых для регистрации кандидатом на должность мэра. В ходе проверки все представленные подписи признаны достоверными", — сказала член столичного избиркома Рима Кузнецова в ходе заседания.

В ходе заседания председатель столичного избиркома Валентин Горбунов вручил кандидату удостоверение о регистрации.

Выборы мэра Москвы пройдут в столице 9 сентября. Изначально на регистрацию кандидатами в мэры Москвы подали документы более 30 человек, однако свыше 20 из них не смогли собрать подписи избирателей и муниципальных депутатов в свою поддержку, другие по собственному желанию сняли свои кандидатуры. Двоим кандидатам — экс-депутату Госдумы Дмитрию Гудкову, выдвигающемуся от партии "Гражданская платформа", и самовыдвиженцу Владимиру Кувшинову — было отказано в регистрации из-за подачи неполного пакета документов.