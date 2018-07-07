Совфед пригласит женщин-парламентариев из США на Евразийский женский форум

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Совет Федерации пригласит американских женщин-парламентариев на Евразийский женский форум в Петербурге, который пройдёт в октябре этого года, сообщил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Сенатор принимает участие в проходящей в Берлине встрече парламентариев США и России на полях ПА ОБСЕ.

"Владимир Джабаров проинформировал американских коллег о том, что 20-21 сентября этого года в Петербурге Совет Федерации проведет второй Евразийский женский форум, который, как ожидается, будет еще более представительным, чем в 2015 году. Он выразил надежду на активное участие американских коллег – женщин-парламентариев. Сенатор уточнил, что официальные приглашения от имени председателя верхней палаты Валентины Матвиенко поступят во все парламенты мира", — говорится в сообщении пресс-службы Совфеда.