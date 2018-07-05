Путин сравнил Астану с Петербургом

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин порассуждал о рациональности и красоте в развитии Астаны — столицы Казахстана — и сравнил это со становлением своего родного города.

Как рассказал Путин в интервью руководителю телерадиокомплекса президента Казахстана Ерлану Бекхожину, он видел развитие Астаны практически с первых лет становления города в качестве столицы нового, независимого Казахстана.

"Это был изначально, ну, маленький, очень скромный, мягко говоря, чтобы никого не обижать, советский городок. Но то, что с ним произошло за последние 20 лет, — это, ну если не чудо, то — это яркое событие не только в жизни Казахстана, но и думаю, что всего региона. Потому что Астана превратилась, действительно, в столицу независимого государства, суверенного. В ней сочетаются и современная архитектура, и национальный колорит. Первое. Второе – в ней все развивается по плану",- сказал Путин.

"Вот примерно так же, как развивался в свое время Петербург при Петре Первом в России. Потому что есть возможность выстраивать развитие города таким образом, чтобы было все, но было красиво и рационально одинаково в то же время. Поэтому это, думаю, что большое достижение Казахстана — развитие такого города и столицы", — добавил российский лидер.

Он отметил значительную роль в этой работе президента Казахстана Нурсултана Назарбаева как автора идеи создания столицы государства в Астане.