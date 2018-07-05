Путин сравнил Астану с Петербургом

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин порассуждал о рациональности и красоте в развитии Астаны — столицы Казахстана — и сравнил это со становлением своего родного города.
Как рассказал Путин в интервью руководителю телерадиокомплекса президента Казахстана Ерлану Бекхожину, он видел развитие Астаны практически с первых лет становления города в качестве столицы нового, независимого Казахстана.
"Вот примерно так же, как развивался в свое время Петербург при Петре Первом в России. Потому что есть возможность выстраивать развитие города таким образом, чтобы было все, но было красиво и рационально одинаково в то же время. Поэтому это, думаю, что большое достижение Казахстана — развитие такого города и столицы", — добавил российский лидер.
Он отметил значительную роль в этой работе президента Казахстана Нурсултана Назарбаева как автора идеи создания столицы государства в Астане.