"Радио Свобода" оштрафовали на сто тысяч рублей

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Мировой участок 423 Тверского суда Москвы оштрафовал на 100 тысяч рублей "Радио Свобода", не предоставившее органам власти информацию в соответствии со статусом "иностранного агента", сообщила РИА Новости пресс-секретарь Тверского суда Москвы Анастасия Дзюрко.
Она уточнила, что административное дело было заведено по статье 19.7.5-2 "Непредставление сведений некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента". Максимальная санкция статьи составляет до 300 тысяч рублей штрафа.
В Минюсте России пояснили, что в нарушение законодательства РФ "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" в установленный срок не представило в ведомство отчет о своей деятельности, в связи с чем в отношении организации был составлен протокол об административном правонарушении.
"Радио Свободная Европа/Радио Свобода" включено в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, 5 декабря 2017 года.