"Радио Свобода" оштрафовали на сто тысяч рублей

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Мировой участок 423 Тверского суда Москвы оштрафовал на 100 тысяч рублей "Радио Свобода", не предоставившее органам власти информацию в соответствии со статусом "иностранного агента", сообщила РИА Новости пресс-секретарь Тверского суда Москвы Анастасия Дзюрко.

"Суд признал "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" виновным в совершении административного правонарушения и назначил наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей", — сказала Дзюрко.

Она уточнила, что административное дело было заведено по статье 19.7.5-2 "Непредставление сведений некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента". Максимальная санкция статьи составляет до 300 тысяч рублей штрафа.

В Минюсте России пояснили, что в нарушение законодательства РФ "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" в установленный срок не представило в ведомство отчет о своей деятельности, в связи с чем в отношении организации был составлен протокол об административном правонарушении.

Президент России Владимир Путин в конце ноября подписал закон о статусе иностранного агента для СМИ. Согласно тексту закона, иноагентами могут быть признаны СМИ, получающие финансовую помощь от иностранных государств или организаций. Позже Минюст РФ включил в список иноагентов, действующих в России, девять СМИ, в том числе "Голос Америки" и "Радио Свобода". Поправки о статусе СМИ-иностранных агентов стали вынужденной ответной мерой на притеснение российских СМИ в США и, в частности, признание RT America иностранным агентом.

"Радио Свободная Европа/Радио Свобода" включено в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, 5 декабря 2017 года.