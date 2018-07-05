МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. В Кремле оставили без комментариев сообщения СМИ о якобы присвоении первому замглавы администрации президента РФ Сергею Кириенко звания Героя России.

"Без комментариев", — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков РИА Новости.

Издание "Коммерсант" со ссылкой на свои источники сообщило, что Кириенко удостоен звания за развитие атомной отрасли. По данным "Коммерсанта", эта награда присвоена ему закрытым указом президента. Кроме того, согласно публикации, вице-премьер по оборонно-промышленному комплексу Юрий Борисов также получил звание Героя России за достижения в оборонном секторе.