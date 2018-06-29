Губернатор Петербурга 2 июля встретится с делегацией сената США

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июн — РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко встретится 2 июля с делегацией сената США, сообщает пресс-служба администрации губернатора Северной столицы.

"Второго июля в 09.30 в Смольном состоится протокольная встреча губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко с делегацией сената США во главе с сенатором от Штата Алабама, председателем комитета конгресса по ассигнованиям Ричардом Шелби", — говорится в сообщении.

Во встрече также примет участие председатель законодательного собрания города Вячеслав Макаров.

Со стороны США на встрече будут присутствовать: сенатор от штата Южная Дакота, председатель комитета по торговле, науке и транспорту Джон Тьюн, сенатор от штата Канзас Джерри Моран, сенатор от штата Северная Дакота Джон Хойвен, сенатор от штата Монтана Стивен Дейнз, сенатор от штата Луизиана Джон Кеннеди, член палаты представителей от штата Техас Кей Грэнджер и другие.