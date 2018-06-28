Контакты с БРИКС позволяют координировать позиции, заявил Патрушев

ДУРБАН (ЮАР), 28 июн — РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев считает, что его регулярные контакты с коллегами по БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) позволяют координировать позиции стран "пятерки" по всему комплексу вопросов глобальной политики и безопасности. Как сообщил журналистам пресс-секретарь Патрушева Евгений Аношин, об этом секретарь Совбеза РФ заявил на рабочем ужине в четверг с участием высоких представителей стран БРИКС, курирующих вопросы безопасности.
Он добавил, что в этот день у Патрушева состоялся ряд двусторонних встреч с иностранными коллегами. В частности, он обсудил с министром государственной безопасности ЮАР Дипуо Лецаци-Дуба российско-южноафриканское сотрудничество в сфере безопасности, а также ряд вопросов в сфере международных отношений. "Стороны подтвердили заинтересованность в стратегическом партнерстве и взаимодействии по линии спецслужб и правоохранительных органов", — рассказал Аношин.
По его словам, Патрушев также обсудил с руководителем кабинета институциональной безопасности при президенте Бразилии Сержио Эчегойеном дальнейшее взаимодействие Советов безопасности России и Бразилии.