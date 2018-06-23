КПРФ выдвинула областного депутата в губернаторы Воронежской области

ВОРОНЕЖ, 23 июн — РИА Новости. КПРФ выдвинула своим кандидатом в губернаторы Воронежской области регионального депутата Николая Воронина, сообщил РИА Новости второй секретарь обкома партии Андрей Рогатнев.
Воронин — замглавы комитета по промышленности, инновациям и импортозамещению в областном парламенте.
Ранее "Единая Россия" приняла решение выдвинуть своим кандидатом в губернаторы нынешнего врио главы региона Александра Гусева. ЛДПР выдвинула на губернаторский пост руководителя регионального отделения партии Олега Бурцева.
Выборы губернатора пройдут в единый день голосования 9 сентября. Он избирается на пять лет и не может занимать эту должность более двух сроков подряд.
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