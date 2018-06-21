Врио главы Воронежской области Гусев стал кандидатом в губернаторы от ЕР

ВОРОНЕЖ, 21 июн — РИА Новости. Воронежское областное отделение партии "Единая Россия" выдвинуло врио главы региона Александра Гусева кандидатом в губернаторы на предстоящих выборах, сообщил РИА Новости представитель регионального отделения.

Региональный политсовет "Единой России" ранее утвердил четырех претендентов для последующего выдвижения из их числа партийного кандидата на должность губернатора Воронежской области. Ими, кроме Гусева, стали глава администрации Подгоренского района Роман Береснев, генеральный директор АНО "Ресурсный центр поддержки некоммерческих организаций Воронежской области" Валерий Черников и глава администрации Семилукского района Геннадий Швырков.

Голосование по кандидатуре прошло в четверг, 21 июня, на конференции регионального отделения, в которой приняли участие 200 делегатов, избранных от всех местных отделений "Единой России".

"Партийная конференция большинством голосов приняла решение выдвинуть кандидатом на должность губернатора Воронежской области Гусева Александра Викторовича. Протокол конференции реготделения направлен в президиум генерального совета партии", — сказал собеседник агентства.

Выборы губернатора Воронежской области пройдут в единый день голосования 9 сентября. Он избирается на пять лет и не может занимать эту должность более двух сроков подряд.

Владимир Путин 25 декабря 2017 года принял отставку по собственному желанию губернатора Воронежской области Алексея Гордеева и назначил его полномочным представителем президента РФ в Центральном федеральном округе. Временно исполняющим обязанности главы региона стал Гусев, избранный осенью 2013 года мэром Воронежа. В апреле Гусев объявил о намерении баллотироваться на пост губернатора региона.

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