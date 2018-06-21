РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Политика

Жириновский попросил Путина не продлевать Договор о дружбе с Украиной

14:2521.06.2018
(обновлено: 14:26 21.06.2018)
78942
© РИА Новости / Алексей ВовкПерейти в фотобанкФлаг Украины в Киеве. Архивное фотоФлаг Украины в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Вовк
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский попросил президента РФ Владимира Путина направить в адрес руководителей Украины уведомление о прекращение действия Договора о дружбе с этой страной, сообщила пресс-служба партии.

Акция протеста у посольства России в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Договор о дружбе Украины с Россией: здесь играем, здесь — рыбу заворачиваем

"Председатель ЛДПР Владимир Жириновский обратился к президенту России Владимиру Путину с письмом, в котором предложил направить в адрес руководителей Украины уведомление о прекращение действия Договора о дружбе с этой страной", — сообщила пресс-служба ЛДПР.

Жириновский в письме отмечает внимание президента на то, что по прошествии почти двадцати лет с момента вступления в силу Договора "многие его статьи грубо нарушаются Украиной и игнорируются, а некоторые статьи и вовсе утратили актуальность". "Депутаты фракции ЛДПР констатируют, что Договор о дружбе не действует", — цитирует письмо Жириновского пресс-служба партии.

Политик напомнил, что в результате событий в 2014 году на Украине "власть в буквальном смысле захватили носители радикальной идеологии", которые организовали "многочисленные беспорядки на территории Украины", использовали вооруженные силы страны против сограждан на Донбассе, спровоцировали гражданскую войну на востоке Украины в целях разделения русского и украинского народов.

Вид на улицу Крещатик в Киеве, Украина. Архивное фото
© AFP 2018 / Vasily Maximov
Без России Украина превратилась в "остров невезения", заявили в Раде

"На Украине за четыре года боевых действий погибли тысячи мирных граждан, в основном русских, запрещен русский язык, ущемляются права русскоязычных граждан, Россию называют страной-агрессором. Таким образом, политика, проводимая Украиной, противоречит не только Договору о дружбе, но и общепризнанным принципам и нормам международного права", — написал Жириновский.

В письме политика также отмечается, что, согласно статье 40 Договора, документ заключен сроком на десять лет и предусмотрено его автоматическое продление на последующие десятилетние периоды, если ни одна из сторон не заявит другой о своем желании прекратить его действие путем письменного уведомления не менее чем за шесть месяцев до истечения очередного десятилетнего периода.

"На основании изложенного, учитывая, что в настоящее время положения Договора о дружбе утратили свою значимость, актуальность и фактически не исполняются, депутаты фракции ЛДПР обращаются к Вам, уважаемый Владимир Владимирович, с предложением инициировать прекращение действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной", — заключил он.

Комментировать
Политика
Комментарии
7 пользователей оставили 7 комментариев
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
Хеллен Раш
Не может быть договора о дружбе с "агрессором" - это нонсенс! И если Украина обещает расторгнуть договор, но этого не делает, хотя всячески оскорбляет Россию - причем не "по-соседски возле своего плетня", а на весь мир, то России уже пора прекратить "сидение на двух стульях" украинских "братьев".
14:45
21.06.2018
ОтветитьНе отвечать
My Spirit
А вот это давно уже пора
14:46
21.06.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Чемпионат мира по футболу 2018
Матч идёт
1
Дания
1
Австралия
21 июня 18:00
-
Франция
-
Перу
21 июня 21:00
-
Аргентина
-
Хорватия
22 июня 15:00
-
Бразилия
-
Коста-Рика
Чемпионат мира по футболу 2018
Матч идёт
1
Дания
1
Австралия
21 июня 18:00
-
Франция
-
Перу
21 июня 21:00
-
Аргентина
-
Хорватия
22 июня 15:00
-
Бразилия
-
Коста-Рика
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена