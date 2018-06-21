Жириновский попросил Путина не продлевать Договор о дружбе с Украиной

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский попросил президента РФ Владимира Путина направить в адрес руководителей Украины уведомление о прекращение действия Договора о дружбе с этой страной, сообщила пресс-служба партии.

"Председатель ЛДПР Владимир Жириновский обратился к президенту России Владимиру Путину с письмом, в котором предложил направить в адрес руководителей Украины уведомление о прекращение действия Договора о дружбе с этой страной", — сообщила пресс-служба ЛДПР.

Жириновский в письме отмечает внимание президента на то, что по прошествии почти двадцати лет с момента вступления в силу Договора "многие его статьи грубо нарушаются Украиной и игнорируются, а некоторые статьи и вовсе утратили актуальность". "Депутаты фракции ЛДПР констатируют, что Договор о дружбе не действует", — цитирует письмо Жириновского пресс-служба партии.

Политик напомнил, что в результате событий в 2014 году на Украине "власть в буквальном смысле захватили носители радикальной идеологии", которые организовали "многочисленные беспорядки на территории Украины", использовали вооруженные силы страны против сограждан на Донбассе, спровоцировали гражданскую войну на востоке Украины в целях разделения русского и украинского народов.

"На Украине за четыре года боевых действий погибли тысячи мирных граждан, в основном русских, запрещен русский язык, ущемляются права русскоязычных граждан, Россию называют страной-агрессором. Таким образом, политика, проводимая Украиной, противоречит не только Договору о дружбе, но и общепризнанным принципам и нормам международного права", — написал Жириновский.

В письме политика также отмечается, что, согласно статье 40 Договора, документ заключен сроком на десять лет и предусмотрено его автоматическое продление на последующие десятилетние периоды, если ни одна из сторон не заявит другой о своем желании прекратить его действие путем письменного уведомления не менее чем за шесть месяцев до истечения очередного десятилетнего периода.

"На основании изложенного, учитывая, что в настоящее время положения Договора о дружбе утратили свою значимость, актуальность и фактически не исполняются, депутаты фракции ЛДПР обращаются к Вам, уважаемый Владимир Владимирович, с предложением инициировать прекращение действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной", — заключил он.