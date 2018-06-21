Коммунист Коновалов сдал документы для участия в выборах главы Хакасии

КРАСНОЯРСК, 21 июн — РИА Новости. Первый секретарь Хакасского регионального отделения КПРФ Валентин Коновалов подал документы для участия в выборах главы Хакасии, сообщили РИА Новости в избирательной комиссии республики.

"Представитель КПРФ Коновалов подал документы в избирком. Сейчас в списках всего четыре человека", — сказал собеседник агентства.

По данным хакасского избиркома, также документы подали представитель партии "Зеленые" Сергей Ербягин, Александр Мяхар от "Партии роста" и Андрей Филягин от "Справедливой России".

Действующий руководитель республики Виктор Зимин пока не подал документы, однако в конце апреля его пресс-служба заявляла, что он будет участвовать в выборах. Зимин возглавляет регион с января 2009 года, был переизбран в 2013 году.

Выборы пройдут в единый день голосования 9 сентября.