Молдавия не хочет дружить с Западом против России, заявил Додон

КИШИНЕВ, 12 июн — РИА Новости. Молдавия не хочет дружить с Западом против России, потому что без хороших отношений с РФ у республики нет будущего, заявил президент страны Игорь Додон.

"Подавляющее большинство граждан Молдовы считают Российскую Федерацию нашим другом, российский народ — братский для молдаван, мы не хотим дружить с Западом против России… У Молдавии будущего без хороших отношений с Россией не может быть, думаю, что это понимают даже оппоненты внутри страны", — сказал Додон во вторник на приеме по случаю Дня России.

По его словам, за 26 лет с момента установления дипломатических отношений бывало разное, сейчас они переживают непростой период, но это пройдет.

"Никто и никогда не сможет разрушить то, что стоит в основе наших двусторонних отношений с Россией. Я уверен, что у нас есть общее будущее. Каким оно будет — решит народ", — заявил президент Молдавии.

По словам Додона, страны связывают общие история, экономика. Отдельно он подчеркнул важность миротворческой миссии на Днестре, благодаря которой удалось остановить приднестровский конфликт. Додон уверен, что эта миссия будет продолжена.

Додон вступил в должность президента Молдавии 23 декабря 2016 года. Согласно его предвыборной программе, он намерен восстановить стратегическое партнерство с Россией, вернуть молдавскую продукцию на рынок РФ и нормализовать сотрудничество в энергетике. Он неоднократно заявлял, что Молдавии "жизненно необходимо восстановить отношения с Россией".