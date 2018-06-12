Курс на союзническое взаимодействие с РФ развивается, заявили в Ереване

ЕРЕВАН, 12 июн — РИА Новости. Стратегический курс на армяно-российское союзническое взаимодействие неизменно развивается, заявил во вторник министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян, выступая на приеме в посольстве РФ по случаю Дня России.

"Наши народы связывает много глубинных нитей, прочный фундамент, на котором строятся многогранные межгосударственные отношения Армении и России, уверенно развивающиеся в русле союзнического взаимодействия. И этот стратегический курс неизменно развивается на принципах, заложенных в Договоре о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи и в Декларации о союзническом взаимодействии между Арменией и Россией", — сказал Мнацаканян.

По словам министра, армяно-российские союзнические стратегические отношения опираются на солидную договорно-правовую базу, выделяются активным диалогом на высшем уровне, широкой внешнеполитической координацией, конструктивным взаимодействием на многосторонних международных, региональных площадках, плодотворным сотрудничеством в сфере безопасности, в военной и военно-технической областях.

"Расширяется плодотворное сотрудничество в торгово-экономической, энергетической, транспортной, инновационной, горнодобывающей областях, реализуются важные инвестиционные проекты, из года в год набирают обороты межрегиональные связи, последовательно развивается взаимодействие в гуманитарной сфере, в других областях", — отметил глава МИД Армении.

Он добавил, что Ереван высоко ценит посреднические усилия России в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ в процессе исключительно мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

"Убежден, что благодаря совместным усилиям армяно-российские отношения будут и дальше укрепляться — на благо наших государств и народов, в интересах мира, безопасности и стабильности на Южном Кавказе", — отметил Мнацаканян.