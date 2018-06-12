Члены Совфеда обсудят в Финляндии вопросы экологии

ХЕЛЬСИНКИ, 12 июн — РИА Новости. Члены комитета по иностранным делам Совета Федерации Константин Косачев, Сергей Кисляк, Рафаил Зинуров обсудят с финскими коллегами текущую международную повестку и сотрудничество между двумя странами в вопросах экологии, сообщает во вторник пресс-служба финского парламента.
Уточняется, что российскую делегацию возглавляет председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, в состав делегации также вошли сенатор от Мордовии Сергей Кисляк и заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Рафаил Зинуров.