Кандидат от КПРФ подал документы на выдвижение в мэры Москвы

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Экс-депутат Госдумы Вадим Кумин в субботу подал документы в Мосгоризбирком для регистрации кандидатом в мэры Москвы от КПРФ, передает корреспондент РИА Новости.
"Все прошло удачно, двигаемся вперед. Шансы есть, программа есть, поддержка партии есть, создадим более широкую коалицию. Все левые и патриотические силы, надеюсь, объединятся в ближайшее время вокруг кандидата компартии", — отметил Кумин.
Он отметил, что его предвыборный штаб возглавят Максим Шевченко, Захар Прилепин и Леонид Зюганов.
Выборы мэра Москвы пройдут в столице 9 сентября. В понедельник Мосгоризбирком начал прием документов для выдвижения кандидатов.
Документы для регистрации кандидатом уже подал глава Таганского района Илья Свиридов от партии "Справедливая Россия", летчик-космонавт Сергей Ревин от Российской экологической партии Зеленые и самовыдвиженцы: председатель Конституционного комитета "К" Алексей Назаров, гендиректор коммерческой организации Игорь Суздальцев, глава крестьянского хозяйства, бизнесмен Герман Стерлигов, гендиректор Академии профессионального роста Наталья Донцова, директор "Фонда поддержки детей и молодежи" Руслан Халиуллин.
Для регистрации кандидатам в мэры до 3 июля нужно собрать 110 подписей муниципальных депутатов, для преодоления так называемого "муниципального фильтра". Кроме того, самовыдвиженцы должны предоставить 36 тысячу 081 подпись избирателей.