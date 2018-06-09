Кандидат от КПРФ подал документы на выдвижение в мэры Москвы

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Экс-депутат Госдумы Вадим Кумин в субботу подал документы в Мосгоризбирком для регистрации кандидатом в мэры Москвы от КПРФ, передает корреспондент РИА Новости.

"Все прошло удачно, двигаемся вперед. Шансы есть, программа есть, поддержка партии есть, создадим более широкую коалицию. Все левые и патриотические силы, надеюсь, объединятся в ближайшее время вокруг кандидата компартии", — отметил Кумин.

Он отметил, что его предвыборный штаб возглавят Максим Шевченко, Захар Прилепин и Леонид Зюганов.

Выборы мэра Москвы пройдут в столице 9 сентября. В понедельник Мосгоризбирком начал прием документов для выдвижения кандидатов.

О своем намерении баллотироваться в мэры уже заявляли политик Дмитрий Гудков, глава Красносельского района Илья Яшин, председатель партии "Альянс зеленых" Александр Закондырин, политик Максим Шингаркин, журналист Антон Красовский и ряд других.

Документы для регистрации кандидатом уже подал глава Таганского района Илья Свиридов от партии "Справедливая Россия", летчик-космонавт Сергей Ревин от Российской экологической партии Зеленые и самовыдвиженцы: председатель Конституционного комитета "К" Алексей Назаров, гендиректор коммерческой организации Игорь Суздальцев, глава крестьянского хозяйства, бизнесмен Герман Стерлигов, гендиректор Академии профессионального роста Наталья Донцова, директор "Фонда поддержки детей и молодежи" Руслан Халиуллин.

В пятницу, 8 июня, документы в Мосгоризбирком подал мэр столицы Сергей Собянин. Он заявил журналистам, что пойдет на выборы мэра "от партии москвичей" путем сбора подписей. Как уточнила РИА Новости пресс-секретарь мэра Гульнара Пенькова, Собянин намерен участвовать в выборах мэра столицы как самовыдвиженец.

Для регистрации кандидатам в мэры до 3 июля нужно собрать 110 подписей муниципальных депутатов, для преодоления так называемого "муниципального фильтра". Кроме того, самовыдвиженцы должны предоставить 36 тысячу 081 подпись избирателей.