МИД Китая рассказал о подаренных Путиным Си Цзиньпину сладостях и чае

ПЕКИН, 9 июн – РИА Новости. Президент России Владимир Путин кроме русской бани из алтайского кедра подарил председателю КНР Си Цзиньпину сибирские орехи, мед и чай, сообщили РИА Новости в министерстве иностранных дел Китая.

Эксперты говорят, что стартовая цена подарка Путина лидеру КНР – 2,5 млн рублей, это только стоимость сруба алтайского кедра такого диаметра pic.twitter.com/Wz9PZ152jT — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 9 июня 2018 г.

"Президент Путин подарил председателю Си Цзиньпину русскую баню из алтайского кедра, а также сибирские орехи, мед и чай", — рассказали в пресс-службе внешнеполитического ведомства КНР.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин в ходе визита в Китай преподнес в подарок Си Цзиньпину русскую баню. Во время посещения города Тяньцзинь российский лидер показал образец бревна, из которого она будет изготовлена, и продемонстрировал на фотографии, как баня будет выглядеть после сборки. Кадры были показаны на российском телевидении.

Председатель КНР Си Цзиньпин в свою очередь сказал, что ему надо подумать, куда поставит русскую баню, назвав ее "уникальным домом".

В сентябре 2016 года Путин привез в китайский Ханчжоу, где проходил саммит G20, коробку российского мороженого для Си Цзиньпина. Тогда в начале двусторонней встречи президент России напомнил, что китайские предприниматели во время беседы во Владивостоке рассказали ему, что в Китае очень любят российское мороженое, и он обещал его привезти.