Путин провел телефонный разговор с Порошенко

Владимир Путин во время телефонного разговора. Архивное фото

Владимир Путин во время телефонного разговора. Архивное фото

КИЕВ, 9 июн – РИА Новости. Владимир Путин и Петр Порошенко пообщались по телефону. Об этом сообщили в пресс-службе украинского президента.

Разговор состоялся по инициативе Киева. Российский и украинский лидеры договорились, что в ближайшее время уполномоченные по правам человека обеих стран посетят заключенных.

Порошенко подчеркнул важность скорейшего освобождения украинских заключенных и выразил обеспокоенность ухудшением состояния их здоровья.

В свою очередь, Путин заявил о необходимости незамедлительного освобождения российских журналистов, арестованных на Украине, уточнили в пресс-службе Кремля.

Также главы государств обсудили ситуацию на юго-востоке Украины и ход реализации минского "комплекса мер".

Дело Вышинского