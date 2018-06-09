Путин провел телефонный разговор с Порошенко

КИЕВ, 9 июн – РИА Новости. Владимир Путин и Петр Порошенко пообщались по телефону. Об этом сообщили в пресс-службе украинского президента.
Порошенко подчеркнул важность скорейшего освобождения украинских заключенных и выразил обеспокоенность ухудшением состояния их здоровья.
В свою очередь, Путин заявил о необходимости незамедлительного освобождения российских журналистов, арестованных на Украине, уточнили в пресс-службе Кремля.
Также главы государств обсудили ситуацию на юго-востоке Украины и ход реализации минского "комплекса мер".
Дело Вышинского
Херсонский городской суд постановил поместить его на 60 дней под стражу без определения залога.
Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной. МИД направил Киеву несколько нот протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы. Акция в поддержку Вышинского прошла перед зданием украинского посольства в Москве.
Некоторые политики и правозащитники допускают возможность обмена Вышинского на украинца Олега Сенцова. Сам Путин называет их дела несопоставимыми.