Кандидат в мэры от КПРФ предложил сделать Москву более социальным городом

МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Экс-депутат Госдумы Вадим Кумин, выдвинутый КПРФ кандидатом в мэры столицы, представил свою программу "Москва – это люди", которая предлагает сделать город более социальным.

"Мы фактически имеем сейчас уже социальное такое расселение, сегрегацию. Москва разделена на районы, и в каждом районе разный уровень жизни. С этим делом нужно бороться, Москва должна превратиться в более социальный город… мы с товарищами подготовили программу, которая называется "Москва – это люди". Мы исходим из принципа, что Москва – это, прежде всего, люди", — сказал Кумин на пресс-конференции на тему: "Выборы в стране; выборы в Москве".

Политик считает, что необходимо бережно относиться к традициям москвичей и советоваться с ними при глобальных изменениях.

Сейчас, как полагает коммунист, диалог между москвичами и властью города отсутствует, и его нужно выстроить.

"Квартирный вопрос до сих пор не решён. Мы считаем, что здесь город пошёл на поводу у застройщиков… и фактически они сейчас навязывают нам свою политику, а фактически они идут на все для того, чтобы сократить расходы", — также заявил кандидат от КПРФ.

Он уверен, что Москва должна стать реальным инвестором и основным арендодателем жилья, "инвестировать и сдавать в аренду жилье, прежде всего, которое должны получать молодые семьи".

По мнению Кумина, вопрос борьбы с пробками в столице также остаётся актуальным и нерешенным. Кроме того, он заявил о необходимости вернуться к теме платных парковок в центре столицы и "покончить" с ними.

КПРФ в четверг по итогам тайного голосования избрала Кумина кандидатом на пост мэра Москвы, сообщил ранее РИА Новости секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов.

Выборы мэра Москвы пройдут в столице 9 сентября. В понедельник Мосгоризбирком начал прием документов для выдвижения кандидатов.

О своем намерении баллотироваться в мэры уже заявляли политик Дмитрий Гудков, глава Красносельского района Илья Яшин, председатель партии "Альянс зеленых" Александр Закондырин, политик Максим Шингаркин, журналист Антон Красовский и ряд других.

Документы для регистрации кандидатом уже подал глава Таганского района Илья Свиридов от партии "Справедливая Россия", летчик-космонавт Сергей Ревин от Российской экологической партии Зеленые и самовыдвиженцы: председатель Конституционного комитета "К" Алексей Назаров, гендиректор коммерческой организации Игорь Суздальцев, глава крестьянского хозяйства, бизнесмен Герман Стерлигов, гендиректор Академии профессионального роста Наталья Донцова.

В пятницу, 8 июня документы в Мосгоризбирком подал мэр столицы Сергей Собянин. Он заявил журналистам, что пойдет на выборы мэра "от партии москвичей" путем сбора подписей. Как уточнила РИА Новости пресс-секретарь мэра Гульнара Пенькова, Собянин намерен участвовать в выборах мэра столицы как самовыдвиженец.

Для регистрации кандидатам в мэры до 3 июля нужно собрать 110 подписей муниципальных депутатов, для преодоления так называемого "муниципального фильтра". Кроме того, самовыдвиженцы должны предоставить 36081 подпись избирателей.