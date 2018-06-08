Кандидат в мэры от КПРФ предложил сделать Москву более социальным городом

МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Экс-депутат Госдумы Вадим Кумин, выдвинутый КПРФ кандидатом в мэры столицы, представил свою программу "Москва – это люди", которая предлагает сделать город более социальным.
Политик считает, что необходимо бережно относиться к традициям москвичей и советоваться с ними при глобальных изменениях.
Сейчас, как полагает коммунист, диалог между москвичами и властью города отсутствует, и его нужно выстроить.
Он уверен, что Москва должна стать реальным инвестором и основным арендодателем жилья, "инвестировать и сдавать в аренду жилье, прежде всего, которое должны получать молодые семьи".
По мнению Кумина, вопрос борьбы с пробками в столице также остаётся актуальным и нерешенным. Кроме того, он заявил о необходимости вернуться к теме платных парковок в центре столицы и "покончить" с ними.
Выборы мэра Москвы пройдут в столице 9 сентября. В понедельник Мосгоризбирком начал прием документов для выдвижения кандидатов.
О своем намерении баллотироваться в мэры уже заявляли политик Дмитрий Гудков, глава Красносельского района Илья Яшин, председатель партии "Альянс зеленых" Александр Закондырин, политик Максим Шингаркин, журналист Антон Красовский и ряд других.
Документы для регистрации кандидатом уже подал глава Таганского района Илья Свиридов от партии "Справедливая Россия", летчик-космонавт Сергей Ревин от Российской экологической партии Зеленые и самовыдвиженцы: председатель Конституционного комитета "К" Алексей Назаров, гендиректор коммерческой организации Игорь Суздальцев, глава крестьянского хозяйства, бизнесмен Герман Стерлигов, гендиректор Академии профессионального роста Наталья Донцова.
Для регистрации кандидатам в мэры до 3 июля нужно собрать 110 подписей муниципальных депутатов, для преодоления так называемого "муниципального фильтра". Кроме того, самовыдвиженцы должны предоставить 36081 подпись избирателей.