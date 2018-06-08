Путин прибыл в Пекин

Президент РФ Владимир Путин, прибывший с государственным визитом в КНР, в аэропорту Шоуду. 8 июня 2018

Президент РФ Владимир Путин, прибывший с государственным визитом в КНР, в аэропорту Шоуду. 8 июня 2018

ПЕКИН, 8 июн — РИА Новости. Владимир Путин приехал с официальным визитом в Пекин.

"Мы набираем хороший темп, что не может не радовать, и ищем новые и новые сферы взаимодействия", — отметил он по прибытии.

Российский президент встретится с председателем КНР Си Цзиньпином, после лидеры подпишут совместное заявление.

Также планируется заключение целого ряда межгосударственных и коммерческих двусторонних документов, охватывающих сотрудничество в торговле, энергетике, космосе, защите интеллектуальной собственности и других сферах. Об этом ранее сообщал журналистам помощник президента Юрий Ушаков.

Кроме того, Путин намерен встретиться с премьером государственного совета КНР Ли Кэцяном и председателем постоянного комитета всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу.

После переговоров в Пекине российский президент примет участие в саммите ШОС, который пройдет 9-10 июня в Циндао.

Путин приехал в Пекин, его встречают с российскими флагами pic.twitter.com/dpXLCMUqjM — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 8 июня 2018 г.

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Отношения с Пекином

Китай — один из главных партнеров России на международной арене. Подходы Москвы и Пекина к ключевым международным проблемам, включая ситуацию на Украине, на Корейском полуострове, Ближнем Востоке и в Северной Африке совпадают или близки. Россия поддерживает Китай по тайваньскому вопросу.

Товарооборот между двумя странами за первые пять месяцев 2018 года вырос на 26,9 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общий объем двусторонней торговли по итогам первых пяти месяцев текущего года составил 40,67 миллиарда долларов.

Россия — единственный крупный поставщик товаров и услуг военного назначения в Китай.