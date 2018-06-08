Товарооборот между Россией и Китаем за пять месяцев вырос на 26,9%

ПЕКИН, 8 июн — РИА Новости. Товарооборот между Россией и Китаем за первые пять месяцев 2018 года вырос на 26,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют опубликованные в пятницу данные главного таможенного управления КНР.

Общий объем двусторонней торговли по итогам первых пяти месяцев текущего года составил 40,67 миллиарда долларов. Китайский экспорт за отчетный период в Россию вырос на 20,6% и составил 18,3 миллиарда долларов, а импорт из России — на 32,6%, составив 22,36 миллиарда долларов.

В мае товарооборот между двумя странами составил 9,41 миллиарда долларов, Китай ввез в РФ товаров на 4,4 миллиарда долларов, при этом импорт из России в Китай составил 5 миллиардов долларов.

Товарооборот между Россией и Китаем по итогам 2017 года вырос на 20,8% по сравнению с 2016 годом и составил 84 миллиарда долларов. Китайский экспорт в Россию увеличился на 14,8% — до 42,9 миллиарда долларов, а импорт из России — на 27,7%, до 41,2 миллиарда долларов.