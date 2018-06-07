Источник в МИД объяснил, почему Лавров поехал в КНДР

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. В МИД РФ прокомментировали сообщения ряда СМИ о том, что визит главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова в КНДР был совершён якобы из страха "выпасть" из процесса переговоров по северокорейской проблематике.
Отвечая на просьбу РИА Новости прокомментировать подобную точку зрения, источник в МИД РФ пояснил, что "логика визита опирается на один дипломатический факт — мы получили приглашение, и не абстрактное, а с конкретными сроками".
"И как вежливые люди мы им воспользовались", — заключил собеседник.