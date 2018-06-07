Большой селектор: главные ответы "прямой линии" Путина

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. "Прямая линия" с президентом России Владимиром Путиным продолжалась четыре часа 20 минут. Глава государства ответил на 73 вопроса из поступивших двух миллионов обращений. В самом начале программы соведущие Кирилл Клейменов и Андрей Кондрашов отметили, что им "очень не хотелось превращать "прямую линию" в книгу жалоб", журналисты предпочли говорить о будущем. В этом году формат претерпел некоторые изменения — в зале не было зрителей, но появились волонтеры. Самое главное новшество — задействованная внутренняя связь президента с министрами и главами регионов. В режиме онлайн-конференции их тут же привлекали к ответу. РИА Новости рассказывает о самых ярких моментах "прямой линии".

Внутренняя повестка — цены, болезни, пенсия

Во вступительном слове Владимир Путин заметил, что страна "двигается в сторону устойчивого белого цвета". И оговорился: "Посмотрите, в Арктике, Антарктике вроде бы абсолютно полная белизна, белая пустыня, и все равно даже там есть определенные вкрапления и серого, и черного цветов. Так же и у нас". Экономика вышла на траекторию роста (да, он скромный, но это уже не падение), достигнут исторический минимум по инфляции. Президент отметил, что продолжительность жизни растет, как и реальные доходы населения. Но снова оговорился: "Конечно, это не каждый человек на себе ощущает, но в целом это объективная статистика".

Первый же озвученный вопрос касался резко взлетевших цен на бензин. Водитель КамАЗа из Санкт-Петербурга удивлялся: "Мы 18 марта сделали такой большой выбор, вся страна проголосовала, а цены на бензин все не можете остановить!" Вместе с Путиным о заморозке цен водителю отчитывались министр энергетики Александр Новак и вице-премьер Дмитрий Козак.

Первым губернатором, призванным к ответу в прямом эфире, стал глава Томской области Сергей Жвачкин. Появившись на экране, он тут же отрапортовал: "Вы совершенно правы, Владимир Владимирович!" Речь шла о том, что многодетным семьям не выделяют земельные участки. Выходило, что земли в Сибири много, а коммуникаций нет. Но Жвачкин пообещал лично встретиться "с ней", имея в виду многодетную мать, пожаловавшуюся на ситуацию. "С ней, это с Натальей Николаевной", — поправил губернатора Путин.

Президент России Владимир Путин, Наталья Николаевна и губернатор Томской области Сергей Жвачкин Президент России Владимир Путин, Наталья Николаевна и губернатор Томской области Сергей Жвачкин

Самые болезненные вопросы касались сферы медицины. Волонтер-медик Алевтина Киселева перечислила проблемы в сфере онкологии: нехватка лекарств, специалистов, онкоцентров, неправильная диагностика. В Крыму, например, сложно пройти курс химиотерапии, при этом лечение не подбирают индивидуально. Волонтеру отвечала министр здравоохранения Вероника Скворцова. Зрителям напомнили, что программа по борьбе с раком готовится, ее стоимость около триллиона рублей.

В последовавшем за этим репортаже из Владимирской области демонстрировали обветшалое здание районной больницы города Струнино, многие отделения которой уже закрылись. К президенту обратилась мать десятерых детей и бабушка восьмерых внуков с просьбой позаботиться о том, чтобы жителям Струнино было где лечиться. К разговору подключили губернатора Владимирской области Светлану Орлову. "Ничего мы не закрываем", — уверяла губернатор. "Она врет!" — раздалось в эфире. Женщины продолжали обращаться к Путину: "Помогите, Владимир Владимирович!" Но губернатор успела объяснить, что больница действительно старая, а под новую уже вырыт котлован.

"Надеюсь, таких расхождений больше не будет. Речь идет о здоровье людей", — заметил президент.

Прозвучала и уникальная история из Петербурга. Одесситка Ирина уехала с мужем-сирийцем в Алеппо. Когда начался конфликт, женщина помогала сирийским и российским военным. Но однажды снаряд попал в ногу, и она осталась инвалидом. Из-за украинского гражданства ей не удавалось получить в России протез. К этой беде прибавилась и другая — Ирина два года не видела семью: они сирийцы и не могут приехать в Россию без приглашения. Путин обещал помочь: родственников пригласят в Россию, Минобороны окажет содействие, помогут и с протезом. "Это в компетенции президента — предоставление гражданства. Вы его получите", — сказал Путин.

Одесситка Ирина во время "прямой линии" с Владимиром Путиным Одесситка Ирина во время "прямой линии" с Владимиром Путиным

Звучали и вопросы от обманутых дольщиков из Липецка, Владивостока: "Хотим жить, помогите!" Спрашивали о повышении пенсионного возраста. Но конкретного ответа зрители не дождались. "Вы знаете, что я относился и отношусь к этому в высшей степени осторожно и аккуратно", — ответил Путин. Нужно дождаться тех мер, которые разработает правительство. А потом уже будут обсуждения этой проблемы.

Внешняя политика: "Кушать подано"

Тему внешней политики подняли только на втором часу передачи. Ведущие отметили, что в этом году много вопросов про отношения России с Западом. "И к чувству тревоги добавилось чувство досады", — подчеркнул Клейменов. Досады от того, что Россию стало привычным винить буквально во всем. "Потому что видят в России угрозу, видят, что Россия становится для них конкурентом", — объяснил президент. Но это неэффективная политика, политика не терпит эгоизма, подчеркнул Путин.

На вопрос о третьей мировой войне он ответил цитатой Альберта Эйнштейна, который утверждал, что "не знает, какими средствами будет вестись третья мировая, но четвертая будет вестись посредством камней и палок". "Как бы неприятно ни звучало, но я скажу. Страх взаимного уничтожения сдерживал и заставлял уважать друг друга военные державы", — заметил Путин, поэтому, на его взгляд, необходимо поддерживать паритет современными системами защиты.

Предложение ввести санкции против Латвии из-за запрета изучения русского языка Путин не одобрил. Но латвийские власти покритиковал, особенно за наличие термина "неграждане". На вопрос о том, что в Британии "кошмарят" российских миллиардеров, он напомнил, что давно рекомендовал бизнесу держать капиталы на родине.

Когда ведущие поинтересовались, не признаются ли европейские партнеры в ходе личных бесед в том, что не снимают санкции только из-за давления Вашингтона, Путин ответил: "Все видят, что происходит. Видимо, наши партнеры думали, что контрпродуктивная политика их не коснется, но сейчас мы видим, что это происходит. А за что? Они разве "аннексировали Крым"? Нет, это связано с прагматичными интересами США, так, как их понимает их нынешнее руководство". Не углубляясь в тему разгорающихся торговых войн, Путин с иронией отметил: "Кушать подано. Садитесь есть, пожалуйста". Фразу из "Джентльменов удачи" сознательно смягчил.

"Запад не признает Асада. Зачем вы признаете Порошенко?" — зачитал один из вопросов Путин. И задумался: "Интересно". Он вновь подчеркнул, что Сирия — уникальный опыт для военных, удалось испытать новейшие оружейные системы в бою. Стало ясно, как в условиях современного конфликта должны работать разведка, Космические войска, авиация.

Несколько раз в ходе "прямой линии" поднимали тему непризнанных республик ЛНР и ДНР. Во время включения из Батайска беженцы с Украины, женщины и дети, просили Путина обратить на них внимание и упростить систему получения гражданства. "Мы хотим быть полезными, хотим зарабатывать, но не можем — потому что у нас нет документов", — объясняли они. Справки стоят денег, а их нет, потому что нет и работы — беженцы не могут ее найти без гражданства. Путин признался, что ему неловко слушать о проблемах с трудоустройством — уже неоднократно он обращался к местным властям и профильным ведомствам по этому вопросу. И пообещал пойти по пути либерализации получения российского гражданства. Путин повторил сказанное им уже не раз: русский и украинский народы, по сути, братья — у них общее прошлое и будущее.

Еще один вопрос, связанный с Украиной, был задан из соцсетей: рассматривают ли в Кремле возможность обмена арестованного на Украине журналиста Кирилла Вышинского на осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова. На взгляд Путина, это два абсолютно несовместимых случая. Вышинский был осужден на Украине за выполнение своей профессиональной деятельности, и эта недопустимая политика Киева должна найти реакцию со стороны журналистского сообщества, заявил президент. А Сенцов, подчеркнул Путин, за подготовку теракта.

Волнения писателей и заботы блогеров

На этой "прямой линии" не выступали артисты, режиссеры или спортсмены. Но дважды слово предоставляли писателям. Сначала прозвучал вопрос от депутата Госдумы, писателя Сергея Шаргунова. Он говорил о необходимости смягчить наказание по экстремистским статьям за репосты в соцсетях. По его словам, соответствующая статья порой применяется несправедливо — под нее мог бы, например, попасть и вольнодумец Пушкин. Молодых людей не стоило бы стращать, заметил писатель. И в ответ услышал, что Россия не пойдет по пути "собрать бы все книги да сжечь". "Кто будет спорить о том, что надо поставить заслон пропаганде суицида, пропаганде фашизма?" — в свою очередь, спросил президент. Но согласился с тем, что применять статью нужно "без маразма".

Захар Прилепин во время трансляции "прямой линии" с Владимиром Путиным Захар Прилепин во время трансляции "прямой линии" с Владимиром Путиным

Вторым писателем, получившим слово, стал Захар Прилепин. Сам он представился советником главы непризнанной Донецкой народной республики. Прилепин интересовался, что делать, если в период чемпионата мира по футболу Киев начнет наступление на Донбасс. На взгляд Путина, последствия такого шага были бы самыми серьезными вплоть до угрозы государственности. Российский президент отметил, что в Москве следят за тем, что там происходит. "Мы оказываем обеим непризнанным республикам помощь и будем продолжать это делать", — подытожил Путин.

Несколько раз в эфир выводили собравшихся в ММДЦ "Москва-Сити" "лидеров мнений" — сетевых блогеров. Гусейн Гассанов спросил о возможности блокировки Instagram и YouTube. Путин напомнил, что и сам работал в специальных службах и знает, что "легче всего запретить, труднее найти цивилизованное решение". По его словам, ему "прекрасно известно" и о ситуации с Telegram. Но никаких определенных решений Путин не озвучивал.

Блогер Наталья Краснова поинтересовалась, когда ее "нищетовое" занятие станет профессией. Путин заметил, что блогеры получают от рекламодателей много денег. И если вопрос в законодательстве и соцобеспечении на будущее, то это стоит обсудить.

Еще два блогера, Артем Хохоликов и Андрей Глазунов, задали вопросы, которые, по их мнению, "интересуют всю молодежь": будет ли у России своя криптовалюта и появятся ли субсидии или льготы для владельцев электрокаров. На первый вопрос они получили однозначный отрицательный ответ. На второй — замечание, что электрокары получают энергию от угля, а это не самый экологичный источник энергии.

И немного о личном

Отдельными блоками звучали блицопросы и обращения, которые отмечал сам президент. Из последних шуток о себе он, например, вспомнил публикацию "одного немецкого издания" (вероятно, речь идет о Die Welt), которое написало, что президент США Дональд Трамп толкает Европу в "руки Путина". "Если совместить это с более ранней шуткой о том, что Россия повлияла на выборы в США, то тогда все это вместе звучит достаточно смешно: мы якобы повлияли на выборы президента США, а он нам за это подарил Европу", — заметил российский лидер. И назвал это "полным бредом". Вместе с тем он признался, что часто смеется и над собой.

Путин признал, что ради работы ему приходится жертвовать "личной сферой жизни человека". Своим внукам он бы дал совет не врать. Уже после окончания "прямой линии" в ходе разговора с журналистами он признал: ему хотелось бы больше времени проводить с ними. "Должен покаяться, конечно, мне не хватает времени. Это всегда вопрос такой сложный — не хватает, значит, я его плохо организую, я это понимаю, но мне бы хотелось побольше общаться со своими внуками, это правда", — признал Путин. Он также подчеркнул, что все его внуки здоровы и у них все хорошо.

Ведущие задали Путину и очень личный вопрос: когда он поверил в Бога. Он задумался и отметил, что каждый человек рождается с верой в Бога. "В Великой Отечественной войне, когда люди вставали из окопа и шли в атаку, каждый из них думал о Боге", — сказал Путин. Он отметил, что каждый человек, когда попадает в экстремальную ситуацию, так или иначе думает о Боге.

Из других вопросов зритель узнал, что награды министр обороны Сергей Шойгу получил "за успехи в работе", что в Кремле уделяют внимание свободе прессы, хотя "некоторые вещи требуют фильтрации" (к вопросу о финансировании радиостанции "Эхо Москвы"), что Путин общается на "ты" с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном, а вот чешскому коллеге Милошу Земану говорит исключительно "вы" — все-таки он старше.

Прозвучал и вопрос о политической конкуренции: не одиноко ли Путину на политическом олимпе? "Один в поле не воин", — ответил Путин, напомнив, что рядом с ним находится команда единомышленников. Отвечая на традиционный вопрос о подготовке своего преемника, заявил, что всегда об этом думает, но нового президента выберут россияне.

Завершающий вопрос прозвучал так: что сказать россиянам, чтобы мобилизовать их для необходимого стране рывка? Глава государства вспомнил об индустриализации 30-х годов: тогда стоял вопрос выживания страны, мир был на грани войны. Не легче было и в 50-е: холодная война и ядерная угроза. "Я хочу, чтобы мы все понимали, знали: если мы отстанем в технологическом развитии, не обеспечим рост экономики, внедрение новых технологий, если мы не свяжем страну дорогами и линиями связи, если мы оставим без внимания здравоохранение и образование — мы можем безвозвратно отстать. Это поставит под вопрос наш суверенитет", — отметил президент. И призвал: "Мы должны не просто прыгнуть в последний вагон уходящего поезда нового технологического уклада, мы должны быть во главе этого поезда".