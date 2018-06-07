Руденя: прямая линия с президентом полезна для управленцев

ТВЕРЬ, 7 июн — РИА Новости. Прямая линия с президентом, прошедшая в четверг в новом формате, полезна для управленцев, считает губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Президент России в ходе прямой линии ответил на 73 вопроса. В этом году прямая линия с Владимиром Путиным продолжалась четыре часа 20 минут. Всего поступило более 2 миллионов обращений. Для ответа на жалобы и обращения граждан президент в прямом эфире держал связь с губернаторами и членами правительства по видеоконференции.

"На Прямой линии прозвучали самые актуальные вопросы, и мы услышали расширенные комментарии президента по приоритетным направлениям, что очень важно для всех управленцев. Основные моменты — это вопросы ЖКХ, социальной поддержки наших граждан, сохранения и внимательного отношения к малокомплектным школам, особенно в сельской местности", — процитировали губернатора в пресс-службе правительства Тверской области.

По мнению Рудени, такой диалог на актуальные темы даёт региональной и муниципальной власти пример работы с населением, позволяя решить ряд значимых вопросов, которые касаются жизни каждого человека.

"Очень важная тема — ремонт дорог. Мы активно ведём работу в этой сфере, выделяем средства. Сейчас самое главное — соблюдение графика и технологии выполнения работ", — подчеркнул Руденя.

В пресс-службе уточнили, что общий объём ремонта региональных и муниципальных дорог в Тверской области за 2017 и 2018 годы составит свыше 700 километров. Кроме того, в регионе действует программа укрепления материально-технической базы и ремонта учреждений здравоохранения региона.

"За два года будет охвачено более 150 объектов. В текущем году в сельской местности установят 50 новых фельдшерско-акушерских пунктов. Кроме того, в регионе полностью выполнены показатели по повышению заработной платы в социальной сфере", — добавил собеседник агентства.

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