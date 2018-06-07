Лавров поговорил по телефону с главой МИД Индонезии

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров провел телефонный разговор с министром иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди, сообщил сайт МИД РФ.

"Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам взаимодействия на международной арене", — сообщил МИД.

Россию и Индонезию связывает разнонаправленное сотрудничество. На недавней встрече председателя народного консультативного конгресса (парламента) Индонезии Зулькифли Хасан со спикером Госдумы Вячеславом Володиным в Москве сообщил, что президент Индонезии Джоко Видодо в ноябре ждет визита российского лидера Владимира Путина.

Кроме того, Индонезия в числе других стран Юго-Восточной Азии проявляла интерес к созданию зоны свободной торговли с ЕАЭС.