Тамбовский губернатор: прямая линия с президентом мобилизует ресурсы

ТАМБОВ, 7 июн — РИА Новости. Прямая линия с президентом РФ, которая прошла в четверг, мобилизует ресурсы на местах, считает глава администрации Тамбовской области Александр Никитин.
Президент России в ходе прямой линии в четверг ответил на 73 вопроса. В этом году прямая линия с Владимиром Путиным продолжалась четыре часа 20 минут. Всего поступило более 2 миллионов обращений. Для ответа на жалобы и обращения граждан президент в прямом эфире держал связь с губернаторами и членами правительства по видеоконференции.
Губернатор отметил, что в большинстве своем жителей волновали вопросы здравоохранения и социальной сферы, образования, сферы ЖКХ, международная проблематика. "Причем "прямая линия" на этот раз стала не только своеобразной "книгой жалоб", но открыла максимум перспектив, инициатив, заделов на будущее. Президент анализировал, структурировал, определял предстоящие задачи", — подчеркнул губернатор.