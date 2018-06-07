Космонавт Ревин подал документы для выдвижения кандидатом в мэры Москвы

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Летчик-космонавт Сергей Ревин подал документы для выдвижения кандидатом в мэры Москвы, сообщил РИА Новости член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут в четверг.

"Ревин Сергей Николаевич, 1966 года рождения, ведущий специалист ФГБУ НИИ ЦПК им.Ю.А.Гагарина, герой России, летчик-космонавт подал документы для выдвижения в кандидаты мэра Москвы", — сказал он.

Реут отметил, что Ревин выдвинут московским отделением Российской экологической партии Зеленые.

Выборы мэра Москвы пройдут в столице 9 сентября. В понедельник Мосгоризбирком начал прием документов для выдвижения кандидатов.

Для регистрации кандидатам в мэры до 3 июля нужно собрать 110 подписей муниципальных депутатов, для преодоления так называемого "муниципального фильтра". Кроме того, самовыдвиженцы должны предоставить 36081 подпись избирателей.

Действующий мэр Сергей Собянин уже заявил о своем намерении участвовать в сентябрьских выборах. О своем намерении баллотироваться в мэры также заявляли политик Дмитрий Гудков, глава Красносельского района Илья Яшин, председатель партии "Альянс зеленых" Александр Закондырин, политик Максим Шингаркин, журналист Антон Красовский и ряд других.

Документы для регистрации кандидатом уже подал глава Таганского района Илья Свиридов от партии "Справедливая Россия", председатель Конституционного комитета "К" Алексей Назаров, гендиректор коммерческой организации Игорь Суздальцев.