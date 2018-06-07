Выборы губернатора Тюменской области назначили на 9 сентября

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июн — РИА Новости. Тюменская областная дума на внеочередном заседании назначила на 9 сентября выборы губернатора региона, сообщает областной парламент.

Президент Владимир Путин 29 мая назначил бывшего мэра Тюмени Александра Моора врио губернатора Тюменской области. Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе (УрФО) Игорь Холманских 1 июня представил его в Тюмени областной думе, руководителям территориальных подразделений федеральных органов власти, главам муниципалитетов, СМИ и общественности. Прежний губернатор Владимир Якушев 18 мая возглавил Минстрой России.

"Согласно закону, мы должны назначить дату выборов не раньше 100 дней, но не позже 90 до дня голосования. Сегодня мы это сделали. Причем, единогласно. На избирательные участки жители придут 9 сентября – в единый день голосования", — приводятся в сообщении слова председателя законодательного органа Сергея Корепанова.

По информации думы, законодатели специально собрались дополнительно для того, чтобы решить вопрос о дате выборов.

"Это действительно серьезное политическое и общественное событие для всех жителей тюменского региона", — цитирует парламент заместителя председателя облдумы Виктора Рейна.