МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин распорядился создать межведомственную рабочую группу по оказанию содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения выборов мэра Москвы 9 сентября 2018 года, соответствующее распоряжение опубликовано на портале мэра столицы.
Кроме того, распоряжением предполагается утвердить состав группы и план организационно-технических мероприятий, связанных с подготовкой и проведением выборов.
Также в документе отмечается, что за выполнение распоряжения несет ответственность заместитель мэра Москвы, руководитель аппарата мэра Анастасия Ракова.