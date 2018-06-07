Собянин поручил создать группу для помощи избиркомам на выборах мэра

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин распорядился создать межведомственную рабочую группу по оказанию содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения выборов мэра Москвы 9 сентября 2018 года, соответствующее распоряжение опубликовано на портале мэра столицы.

"В целях оказания содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения выборов мэра Москвы 9 сентября 2018 года,… создать межведомственную рабочую группу по оказанию содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения выборов", — говорится в тексте документа.

Кроме того, распоряжением предполагается утвердить состав группы и план организационно-технических мероприятий, связанных с подготовкой и проведением выборов.

Также в документе отмечается, что за выполнение распоряжения несет ответственность заместитель мэра Москвы, руководитель аппарата мэра Анастасия Ракова.