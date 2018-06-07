Бизнесмен Стерлигов подал документы для выдвижения кандидатом в мэры Москвы

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Глава крестьянского хозяйства, бизнесмен Герман Стерлигов подал документы для регистрации кандидатом в мэры Москвы, сообщил РИА Новости член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

"Стерлигов Герман Львович 1966 года рождения, глава крестьянского (фермерского) хозяйства подал документы для выдвижения в кандидаты мэра Москвы", — сказал он.

Реут уточнил, что Стерлигов идет на выборы в качестве самовыдвиженца.

Герман Стерлигов владеет сетью продуктовых магазинов. В Москве и Московской области у предпринимателя пять магазинов "Хлеб/Соль" по продаже фермерских продуктов, три магазина в Санкт-Петербурге, два в Краснодаре, по одному магазину в Воронеже, Кирове, Перми и Ростове-на-Дону.

В сентябре жители Перми обратились с заявлением в полицию о том, что на входной двери магазина Стерлигова висит табличка, на которой нецензурными словами запрещается входить людям с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Сначала полиция отказалась возбуждать дело по этому поводу, не найдя в этом правонарушения. Однако после вмешательства прокуратуры Свердловского района Перми было возбуждено административное дело. Табличка у входа в итоге была убрана хозяином магазина самостоятельно.

Выборы мэра Москвы пройдут в столице 9 сентября. В понедельник Мосгоризбирком начал прием документов для выдвижения кандидатов.

Для регистрации кандидатам в мэры до 3 июля нужно собрать 110 подписей муниципальных депутатов, для преодоления так называемого "муниципального фильтра". Кроме того, самовыдвиженцы должны предоставить 36081 подпись избирателей.

Действующий мэр Сергей Собянин уже заявил о своем намерении участвовать в сентябрьских выборах. О своем намерении баллотироваться в мэры также заявляли политик Дмитрий Гудков, глава Красносельского района Илья Яшин, председатель партии "Альянс зеленых" Александр Закондырин, политик Максим Шингаркин, журналист Антон Красовский и ряд других.

Документы для регистрации кандидатом уже подал глава Таганского района Илья Свиридов от партии "Справедливая Россия", председатель Конституционного комитета "К" Алексей Назаров, гендиректор коммерческой организации Игорь Суздальцев.