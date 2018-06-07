Бизнесмен Стерлигов подал документы для выдвижения кандидатом в мэры Москвы

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Глава крестьянского хозяйства, бизнесмен Герман Стерлигов подал документы для регистрации кандидатом в мэры Москвы, сообщил РИА Новости член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.
"Стерлигов Герман Львович 1966 года рождения, глава крестьянского (фермерского) хозяйства подал документы для выдвижения в кандидаты мэра Москвы", — сказал он.
Реут уточнил, что Стерлигов идет на выборы в качестве самовыдвиженца.
Герман Стерлигов владеет сетью продуктовых магазинов. В Москве и Московской области у предпринимателя пять магазинов "Хлеб/Соль" по продаже фермерских продуктов, три магазина в Санкт-Петербурге, два в Краснодаре, по одному магазину в Воронеже, Кирове, Перми и Ростове-на-Дону.
Выборы мэра Москвы пройдут в столице 9 сентября. В понедельник Мосгоризбирком начал прием документов для выдвижения кандидатов.
Для регистрации кандидатам в мэры до 3 июля нужно собрать 110 подписей муниципальных депутатов, для преодоления так называемого "муниципального фильтра". Кроме того, самовыдвиженцы должны предоставить 36081 подпись избирателей.
Документы для регистрации кандидатом уже подал глава Таганского района Илья Свиридов от партии "Справедливая Россия", председатель Конституционного комитета "К" Алексей Назаров, гендиректор коммерческой организации Игорь Суздальцев.