Документы для выдвижения в мэры Москвы подала первая женщина

Избиратели во время голосования на выборах на избирательном участке №13-06 в Москве. Архивное фото

Избиратели во время голосования на выборах на избирательном участке №13-06 в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Документы для регистрации кандидатом в мэры Москвы на предстоящих выборах подала гендиректор Академии профессионального роста Наталья Донцова, сообщил РИА Новости член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

Таким образом она стала первой женщиной среди четырех подавших документы кандидатов.

"Донцова Наталья Николаевна, 1974 года рождения, гендиректор АНО (Автономная некоммерческая организация) Московская Академия профессионального роста подала документы для выдвижения в кандидаты мэра Москвы", — сказал Реут РИА Новости в четверг.

Он уточнил, что Донцова идет на выборы в качестве самовыдвиженца.

Выборы мэра Москвы пройдут в столице 9 сентября. В понедельник Мосгоризбирком начал прием документов для выдвижения кандидатов.

Для регистрации кандидатам в мэры до 3 июля нужно собрать 110 подписей муниципальных депутатов, для преодоления так называемого "муниципального фильтра". Кроме того, самовыдвиженцы должны предоставить 36081 подпись избирателей.

Действующий мэр Сергей Собянин уже заявил о своем намерении участвовать в сентябрьских выборах. О своем намерении баллотироваться в мэры также заявляли политик Дмитрий Гудков, глава Красносельского района Илья Яшин, председатель партии "Альянс зеленых" Александр Закондырин, политик Максим Шингаркин, журналист Антон Красовский и ряд других.

Документы для регистрации кандидатом уже подал глава Таганского района Илья Свиридов от партии "Справедливая Россия", председатель Конституционного комитета "К" Алексей Назаров, гендиректор коммерческой организации Игорь Суздальцев.