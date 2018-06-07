Россия и США обсудили взаимодействие на консультациях по правовым вопросам

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Директор консульского департамента МИД России Иван Волынкин и заместитель госсекретаря США по консульским вопросам Карл Риш на очередном раунде российско-американских консультаций по консульским и правовым вопросам 6 июня в Москве обсудили темы взаимодействия двух государств, представляющие взаимный интерес, сообщает консульский департамент МИД России в Facebook.

"В ходе переговоров обсуждались вопросы выполнения сторонами Соглашения об упрощении визовых формальностей 2012 года, сложности, с которыми россияне сталкиваются при оформлении американских виз, особенности пребывания иностранных граждан в России во время чемпионата мира по футболу, проблемы международного усыновления и другие темы, представляющие взаимный интерес", — говорится в сообщении.