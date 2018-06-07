Посол Франции в России встретилась с членами правительства Сахалина

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 7 июн — РИА Новости. Посол Франции в России Сильви Берманн встретилась с членами правительства Сахалинской области, сообщает в четверг пресс-служба правительства.

Дипломат прилетела на остров в сопровождении франко-российской торгово-промышленной палаты.

"Мы уделяем большое внимание инвестиционной привлекательности региона. В области действует три территории опережающего развития, одна из которых специализируется на развитии туризма", — сказал гостям зампред регионального правительства Антон Зайцев.

Представители строительной и фармацевтической отраслей, предприятий по производству электротехнического оборудования и других компаний Франции планируют провести переговоры с сахалинскими предпринимателями и руководителями профильных министерств. Они планируют побывать на местных туристических объектах, в том числе СТК "Горный воздух".

Берманн выразила надежду, что в ходе своего визита ей и членам делегации удастся определить конкретные проекты и направления совместной деятельности. Возможно, их дальнейшее обсуждение продолжится в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке, в котором посол тоже планирует принять участие.

По словам гендиректора франко-российской торгово-промышленной палаты Павла Шинского, Сахалин – комфортное место для бизнеса. Он надеется увидеть перед собой заинтересованных партнеров.