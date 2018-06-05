В Госдуму внесли проект о совершенствовании механизма ротации госслужащих

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Правительство России внесло в Госдуму законопроект о совершенствовании механизма ротации госслужащих, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Проектом закона предлагается предусмотреть ротацию как руководителей органов ведомств, так и лиц, замещающих руководящие должности. Кроме того, предусматривается возможность ротации в порядке должностного роста.
Также законопроектом предлагается оптимизировать процедуры по организации и проведению ротации, исключив необходимость согласования с курирующим министерством изменений в плане ротации, не касающихся персональных назначений министром, и уточнения процедуры переназначения ротируемых служащих.
Отмечается, что принятие проекта закона позволит сделать механизм ротации госслужащих более гибким и максимально учитывающим коррупционные риски. Кроме того, будут решены проблемы реализации механизма ротации, повышения мотивации госслужащих.