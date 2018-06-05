В Госдуму внесли проект о совершенствовании механизма ротации госслужащих

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Правительство России внесло в Госдуму законопроект о совершенствовании механизма ротации госслужащих, следует из базы данных нижней палаты парламента.

"Законопроектом предлагается внести комплексные изменения в ФЗ № 79-ФЗ, направленные на повышение гибкости в использовании механизма ротации как эффективного инструмента по противодействию коррупции, устранение существующих организационных барьеров, препятствующих проведению ротации гражданских служащих, рост мотивации гражданских служащих, подлежащих ротации, к назначению на иные должности государственной гражданской службы в порядке ротации, а также повышение ее эффективности в целом", — говорится в пояснительной записке проекта.

Проектом закона предлагается предусмотреть ротацию как руководителей органов ведомств, так и лиц, замещающих руководящие должности. Кроме того, предусматривается возможность ротации в порядке должностного роста.

Также законопроектом предлагается оптимизировать процедуры по организации и проведению ротации, исключив необходимость согласования с курирующим министерством изменений в плане ротации, не касающихся персональных назначений министром, и уточнения процедуры переназначения ротируемых служащих.

Отмечается, что принятие проекта закона позволит сделать механизм ротации госслужащих более гибким и максимально учитывающим коррупционные риски. Кроме того, будут решены проблемы реализации механизма ротации, повышения мотивации госслужащих.