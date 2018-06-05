В Госдуме оценили визит Путина в Вену

Президент РФ Владимир Путин и федеральный президент Австрии Александр Ван дер Беллен на пресс-конференции по итогам встречи во дворце Хофбург в Вене. 5 июня 2018

Президент РФ Владимир Путин и федеральный президент Австрии Александр Ван дер Беллен на пресс-конференции по итогам встречи во дворце Хофбург в Вене. 5 июня 2018

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Переговоры президента РФ в Австрии дадут импульс новому этапу деловых отношений двух стран и поднимут уровень доверия, считает член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.

Во вторник состоялись переговоры Владимира Путина с президентом Австрии Александером ван дер Белленом и канцлером Себастьяном Курцем. По их итогам "Газпром" и австрийский концерн OMV подписали соглашение о поставках газа до 2040 года.

"Главы России и Австрии сегодня показали пример конструктивного диалога, который способен дать импульс новому этапу российско-австрийских деловых отношений и поднять уровень доверия между нашими странами и Европой", — приводит слова Железняка его пресс-служба.

По его мнению, растущий товарооборот и количество подписанных соглашений между странами наглядно говорят о больших перспективах сотрудничества, в частности, в транспортной и энергетической сферах. При этом, по словам Железняка, позитивным сигналом для всей Европы стало очередное заявление руководства Австрии о готовности продолжать оказывать всестороннюю поддержку газовому проекту "Северный поток-2".

"Нынешнее руководство Австрии демонстрирует новую идеологию трезвомыслия и прагматизма в европейской политике с ориентацией на национальные интересы конкретной страны, отстаивающей свое право на суверенитет. Мы наблюдаем эту уже ставшую общеевропейской тенденцию во многих странах континента, включая Италию, правительство которой открыто заявляет о намерении выступать против антироссийских санкций, наносящих ущерб всем странам и народам", — сказал депутат.

"Сближение подходов Москвы и Вены к решению мировых проблем и готовность к выстраиванию более активного двустороннего сотрудничества между нашими странами будет продолжено, невзирая на сохранение антироссийской санкционной политики брюссельской евробюрократии",- добавил парламентарий.