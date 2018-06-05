Горбачев советует России и США отказаться от контрмер и негативной риторики

МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Экс-президент СССР Михаил Горбачев посоветовал России и США отказаться от дальнейшей эскалации санкций, контрмер и воинственной риторики, и, наконец, подготовить полноценные переговоры лидеров двух стран.
"Мы потеряли 2017 год и уже почти половину нынешнего года. Надо наверстывать упущенное. Прежде всего я бы настоятельно советовал отказаться от дальнейшей эскалации санкций, контрмер и негативной, воинственной риторики", — говорится в обращении Горбачева, опубликованном во вторник на сайте фонда.
Политик вновь подчеркнул необходимость подготовки полноформатной встречи президентов России и США.
"То, что у них не было полноценных переговоров, совершенно ненормально. Важно определиться с повесткой дня саммита. Для начала выделить главное. Сегодня это проблемы обуздания гонки вооружений, стратегической стабильности, подтверждения соглашений о сокращении вооружений (РСМД, СНВ)", — отметил бывший советский лидер.
"Тут накопились большие завалы, разгребать которые будет очень трудно. Но ведь альтернативы нет! Это должны понять политики, к этому их надо настойчиво призывать. Считаю, что все мы – организации гражданского общества, эксперты, деятели науки, бизнеса, СМИ – должны стимулировать движение в этом направлении", — подчеркнул Горбачев.
Нужно восстанавливать и народную дипломатию, расширять контакты, культурные, студенческие обмены, продолжил политик. "Может быть, не в тех же формах, что тридцать лет назад, но обязательно это делать", — уточнил он.