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Политика

Горбачев советует России и США отказаться от контрмер и негативной риторики

15:1505.06.2018
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкБывший президент СССР Михаил Горбачев. Архивное фотоБывший президент СССР Михаил Горбачев. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Экс-президент СССР Михаил Горбачев посоветовал России и США отказаться от дальнейшей эскалации санкций, контрмер и воинственной риторики, и, наконец, подготовить полноценные переговоры лидеров двух стран.

Михаил Сергеевич Горбачев. Архивное фото
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
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Россия и США не обречены на конфронтацию, считает Горбачев
В понедельник в Горбачев-фонде состоялось заседание круглого стола, посвященное 30-летию визита президента США Рональда Рейгана в Москву и советско-американской встрече на высшем уровне. В своем обращении к участникам круглого стола Горбачев отметил, что главный вопрос сегодня — что нужно делать, чтобы начать выход из нынешнего тупика, сдвинуть отношения двух стран с мертвой точки.

"Мы потеряли 2017 год и уже почти половину нынешнего года. Надо наверстывать упущенное. Прежде всего я бы настоятельно советовал отказаться от дальнейшей эскалации санкций, контрмер и негативной, воинственной риторики", — говорится в обращении Горбачева, опубликованном во вторник на сайте фонда.

Политик вновь подчеркнул необходимость подготовки полноформатной встречи президентов России и США.

"То, что у них не было полноценных переговоров, совершенно ненормально. Важно определиться с повесткой дня саммита. Для начала выделить главное. Сегодня это проблемы обуздания гонки вооружений, стратегической стабильности, подтверждения соглашений о сокращении вооружений (РСМД, СНВ)", — отметил бывший советский лидер.

Экс-президент СССР Михаил Горбачев. Архив
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Горбачев о разговоре Путина и Трампа: нужно наверстывать упущенное
По его мнению, в этих вопросах "нужен сильный импульс от президентов". Наряду с этим нужно наладить диалог по всей повестке дня, включая региональные, глобальные проблемы, двусторонние отношения, полагает он.

"Тут накопились большие завалы, разгребать которые будет очень трудно. Но ведь альтернативы нет! Это должны понять политики, к этому их надо настойчиво призывать. Считаю, что все мы – организации гражданского общества, эксперты, деятели науки, бизнеса, СМИ – должны стимулировать движение в этом направлении", — подчеркнул Горбачев.

Нужно восстанавливать и народную дипломатию, расширять контакты, культурные, студенческие обмены, продолжил политик. "Может быть, не в тех же формах, что тридцать лет назад, но обязательно это делать", — уточнил он.

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Политика
Комментарии
5 пользователей оставили 5 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
t280g2
Ой, его советами СССР развалили, так ещё и не судили
15:21
05.06.2018
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Ибрагим Моисеевич
Старый предатель делится опытом с предателями помоложе.
15:28
05.06.2018
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