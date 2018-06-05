Свердловские депутаты приняли закон об отмене выборов мэра Нижнего Тагила

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июн — РИА Новости, Ольга Ерачина. Депутаты законодательного собрания Свердловской области приняли сразу в трех чтениях законопроект об отмене выборов мэра Нижнего Тагила, сообщил РИА Новости представитель парламента.
Пост мэра города стал вакантным после того, как Сергея Носова назначили временно исполняющим обязанности губернатора Магаданской области. В связи с этим губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев внес в заксобрание законопроект, предусматривающий вместо прямых выборов избрание мэра представительным органом из числа кандидатов, отобранных конкурсной комиссией. Комитет по региональной политике и развитию местного самоуправления поддержал эту инициативу.
Теперь законопроект должен подписать губернатор, в силу он вступит после официального опубликования.