Свердловские депутаты приняли закон об отмене выборов мэра Нижнего Тагила

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июн — РИА Новости, Ольга Ерачина. Депутаты законодательного собрания Свердловской области приняли сразу в трех чтениях законопроект об отмене выборов мэра Нижнего Тагила, сообщил РИА Новости представитель парламента.

"Тридцать семь депутатов — за, четверо — против", — сказал он.

Пост мэра города стал вакантным после того, как Сергея Носова назначили временно исполняющим обязанности губернатора Магаданской области. В связи с этим губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев внес в заксобрание законопроект, предусматривающий вместо прямых выборов избрание мэра представительным органом из числа кандидатов, отобранных конкурсной комиссией. Комитет по региональной политике и развитию местного самоуправления поддержал эту инициативу.

Теперь законопроект должен подписать губернатор, в силу он вступит после официального опубликования.