Власти Ярославской области планируют визиты в Индию, Германию и Японию

ЯРОСЛАВЛЬ, 5 июн – РИА Новости. Власти и бизнесмены Ярославской области в 2018 году планируют деловые поездки в ряд стран, включая Индию, Германию и Японию, с намерением активизировать сотрудничество, заявил губернатор Дмитрий Миронов в интервью РИА Новости.

"В этом году предприятия региона уже посетили Казахстан. Намечены деловые поездки в Словению, Армению, Грузию, Индию, Германию и Японию", — рассказал губернатор.

Он отметил, что Германия традиционно является основным внешнеторговым партнёром Ярославской области. Немецкий бизнес привлекается в фармацевтической промышленности, машиностроении и производстве автокомпонентов.

"Япония также является одним из крупных наших торговых партнеров. Считаю целесообразным продолжение сотрудничества с Японией по размещению на территории региона новых производств автокомпонентов и комплектующих изделий для обеспечения процесса сборки автотехники в Ярославле и в других регионах страны, строительство собственного сборочного предприятия японских автомобилей", — подчеркнул собеседник.

Активизация сотрудничества с Индией, по его мнению, позволит привлечь инвестиции в развитие ведущих отраслей региона: фармацевтику, газотурбостроение и энергомашиностроение.

Возможности привлечения иностранных инвестиций, отметил Миронов, во многом зависят от того, насколько благоприятен инвестиционный климат в регионе. "Мы уже выстроили системную работу с инвесторам по принципу "одного окна". Речь идёт о снятии административных барьеров, предоставление режима инвестиционного благоприятствования", — сказал он.