Победитель праймериз "Яблока" отказался от участия в выборах мэра Москвы

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Глава Тверского района Москвы Яков Якубович, выигравший праймериз "Яблока", отказался от участия в выборах мэра столицы.

По итогам праймериз, Якубович набрал 58,03%, а его соперник, глава московского отделения партии Сергей Митрохин — 41,97%.

"После того, как я победил в дебатах перед вторым туром праймериз, я вел консультации относительно прохождения муниципального фильтра. Мне стало понятно, что необходимого количества подписей я собрать не смогу", — сказал Якубович после окончания подсчета голосов на праймериз.

Он рекомендовал федеральному бюро партии и конференции московской организации выдвинуть на выборы мэра столицы Митрохина.

"Когда я стоял у здания партии "Яблоко", где находился избирательный участок, я отвечал на вопросы относительно политического опыта, досконального знания всех уголков Москвы, ее проблем, узнаваемости, я понимал ответы на эти вопросы и был готов их дать. Но я понимаю, что муниципальный фильтр – это та развилка, которая не позволит мне достичь желаемого результата. Между тем я уверен, что у Сергея Сергеевича (Митрохина) это получится", — сказал Якубович, пообещав принимать активное участие в поддержке Митрохина.

"Я хочу поблагодарить каждого выборщика, каждого сторонника, который пришел и проголосовал за меня на этих праймериз. Я несу ответственность за каждый голос. Несу не только с точки зрения вашей поддержки, но и с точки зрения предстоящей выборной кампании. Каждый ваш голос открывает мне дорогу в политику", — добавил он.

Для регистрации кандидатам в мэры Москвы до 3 июля нужно собрать 110 подписей муниципальных депутатов, для преодоления так называемого "муниципального фильтра". Кроме того, самовыдвиженцы должны предоставить 36081 подпись избирателей.