В Санкт-Петербурге ответили на угрозы экс-президента Эстонии

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Заявление бывшего президента Эстонии Тоомаса Хендрика Ильвеса о возможной потере Россией Санкт-Петербурга безответственно и сделано "в угоду конъюнктурным интересам". Такое мнение высказал в интервью РБК депутат законодательного собрания Северной столицы Денис Четырбок.

"Ничего общего с реальностью это заявление не имеет", — подчеркнул парламентарий.

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Ковалев, в свою очередь, назвал заявление Ильвеса "идиотизмом".

"У людей просто крышу сносит. Если Эстония захочет ввязаться в какой-то военный конфликт с Россией, НАТО ей этого, естественно, не позволит", — считает парламентарий.

Бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес ранее заявил, что Россия может "лишиться" нескольких крупных городов, если нападет на его страну.

"Конечно, Россия может атаковать Эстонию — но вскоре после этого она может потерять даже Омск и Томск, не говоря уже о Санкт-Петербурге", — заявил Ильвес в интервью "Европейской правде".

Бывший президент также подчеркнул, что "опасность" со стороны России заключается в "дискредитации" Таллина, которая, по его словам, длится на протяжении 27 лет.