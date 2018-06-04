Суд в Дагестане приговорил к девяти годам тюрьмы члена ИГ*

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 июн – РИА Новости. Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил к девяти годам колонии общего режима жителя Дагестана Абдулу Омарова за участие в террористической группировке ИГ*, сообщила журналистам в понедельник пресс-секретарь суда Алена Катькало.

"Суд назначил Омарову девять лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", — сказала Катькало.

По версии следствия, в середине лета 2015 года в сирийской Ракке Омаров в целях изменения конституционного строя и создания в республике халифата вступил в террористическую группировку ИГ*.

Уголовное дело в отношении него было возбуждено по статьям об участии в террористической организации и в незаконном вооруженном формировании.

*Террористическая организация, запрещенная в России