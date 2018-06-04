Путин освободил от должности главу управления МЧС по Кемеровской области

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин освободил от должности главу ГУМЧС по Кемеровской области Александра Мамонтова, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Освободить от занимаемой должности генерал-майора внутренней службы Мамонтова Александра Сергеевича, начальника Главного управления министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Кемеровской области", — говорится в документе.

СК РФ ранее сообщил о возбуждении дела против Мамонтова, начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы МЧС по городам Кемерово, Березовский и Кемеровскому району Григория Терентьева и иных лиц, подозреваемых в халатности и растрате. По версии следствия, Мамонтов и Терентьев не запланировали и не провели в 2017–2018 годах проверку соблюдения требований пожарной безопасности при эксплуатации ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня", где 25 марта произошёл крупный пожар. Кроме того, следствие обвиняет Мамонтова в хищении и растрате с использованием служебного положения более 1,8 миллиона рублей областного ГУМЧС. Мамонтов и Терентьев были задержаны 25 мая, позже суд по ходатайству следствия арестовал обоих до 25 июля.

Пожар в четырехэтажном торговом центре в Кемерово произошел 25 марта. Погибли 60 человек, большинство из них — дети. По уголовному делу ранее были задержаны и арестованы восемь человек, включая собственников и управляющих зданием, охранника и ответственных за пожарную сигнализацию.