Трутнев уверен, что у Николаева достаточно опыта для руководства Якутией

ХАБАРОВСК, 1 июн — РИА Новости. Назначенный врио главы Якутии Айсен Николаев имеет достаточно опыта, чтобы решать стоящие перед регионом задачи, заявил в пятницу журналистам вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

Бывший глава Якутии Егор Борисов в понедельник заявил о своей добровольной отставке. Он возглавлял регион с 2010 года. Исполняющим обязанности главы был назначен Айсен Николаев, который до этого был мэром Якутска.

В пятницу в Якутске состоялось официальное представление Николаева депутатам госсобрания и правительству республики. Представил его Юрий Трутнев.

"Решение президента РФ о назначении врио Айсена Сергеевича Николаева продумано и основано на его вкладе в жизнь республики, на его работе и личных качествах. Выбор (на выборах главы региона — ред.) будет делать народ, но я могу подтвердить, что мы уверены — у Айсена Николаева достаточно опыта и знаний республики, чтобы работать и достигать успеха. А мы со своей стороны помогать будем", — сказал Трутнев.