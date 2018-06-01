Трутнев представил врио главы Якутии госсобранию и правительству региона

ХАБАРОВСК, 1 июн — РИА Новости. Вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев в пятницу представил госсобранию и правительству Республики Саха (Якутия) исполняющего обязанности главы региона Айсена Николаева, сообщил РИА Новости представитель правительства республики.

Бывший глава Якутии Егор Борисов в понедельник заявил о своей добровольной отставке. Он возглавлял регион с 2010 года. Исполняющим обязанности главы был назначен Айсен Николаев, который до этого был мэром Якутска.

"Представление Айсена Николаева состоялось в Доме правительства Якутии. Представил его вице-премьер, полпред Юрий Трутнев, на церемонии также присутствовал бывший глава Якутии Егор Борисов, которого назначили государственным советником главы республики, а также депутаты Ил Тумен, члены правительства региона", — сказал собеседник.

Он отметил, что Трутнев подарил Николаеву компас, чтобы тот "не сбился и не заблудился на своем пути".

Также вице-премьер поблагодарил Егора Борисова за работу.