МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Исторический фундамент дает запас прочности для того, чтобы отношения России и Норвегии выдержали существующие испытания, заявил первый заместитель председателя Совета Федерации Николай Федоров на встрече с представителем комитета по вопросам внешней политики и обороны Стортинга (парламента) Норвегии Анникен Хюитфельдт.

"При этом хочу обратить внимание коллег из Норвегии, что как в истеблишменте российского общества, так и на уровне обыденного сознания, российско-китайские отношения и Норвегия воспринимаются очень и исключительно позитивно. Для этого есть все основания: крепкий исторический фундамент, который дает нам и дополнительный запас прочности, я имею в виду запас прочности, чтобы выдержать разные испытания, которые, увы, выпадают на долю и нашего с вами поколения", — сказал Федоров в ходе встречи.

По его словам, визит делегации норвежских парламентариев — очень важное событие, "особенно с учетом повышенной турбулентности в международных отношениях в целом, и в европейской части мира".

Николай Федоров также добавил, что межгосударственные отношения необходимо проводить максимально сбалансировано и выдержано.