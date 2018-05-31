МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Исторический фундамент дает запас прочности для того, чтобы отношения России и Норвегии выдержали существующие испытания, заявил первый заместитель председателя Совета Федерации Николай Федоров на встрече с представителем комитета по вопросам внешней политики и обороны Стортинга (парламента) Норвегии Анникен Хюитфельдт.
По его словам, визит делегации норвежских парламентариев — очень важное событие, "особенно с учетом повышенной турбулентности в международных отношениях в целом, и в европейской части мира".
Николай Федоров также добавил, что межгосударственные отношения необходимо проводить максимально сбалансировано и выдержано.