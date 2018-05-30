Политолог считает высокими шансы Орлова выиграть выборы в Амурской области

БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 мая — РИА Новости. Политолог Глеб Кузнецов считает, что у врио губернатора Амурской области Василия Орлова есть все шансы для победы на выборах главы региона.

В среду президент России Владимир Путин назначил Орлова временно исполняющим обязанности губернатора Амурской области. Экс-руководитель региона Александр Козлов в мае назначен министром по развитию Дальнего Востока.

"Орлов — это человек, обладающий жизненным опытом. Что очень хорошо для Амурской области — местный, был популярным депутатом благовещенской городской думы, вице-губернатором Амурской области, работал в компании "Сибур". Это человек с хорошим образованием. Я думаю, он пойдет на выборы в сентябре и выиграет их", — сказал Кузнецов РИА Новости.

По мнению политолога, у Орлова есть все шансы, даже если за кресло губернатора он будет бороться с депутатом Госдумы седьмого созыва Иваном Абрамовым. "Даже выиграет, я думаю, у Абрамова. Избирательная кампания в этот раз будет интересной, конкуретной, за борьбой будет интересно наблюдать", — резюмировал Кузнецов.