Путин и Абэ приняли участие в открытии "перекрестных" годов России и Японии

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ прибыли в Большой театр, где состоится церемония открытия "перекрестных" годов России и Японии.

Японский премьер прибыл в РФ с официальным визитом 24 мая, он принял участие в Петербургском международном экономическом форуме, где Япония имела статус официального гостя. В субботу Абэ провел переговоры с Путиным. Кроме того, российский лидер и японский премьер провели сеанс прямой связи лидеров с экипажем Международной космической станции, на борту которой находятся российский космонавт Антон Шкаплеров и японский астронавт Канаи Норишиге.