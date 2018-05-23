Путин предложил президенту ЦАР обсудить варианты развития сотрудничества

СТРЕЛЬНА, 23 мая – РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил президенту Центральноафриканской республики Фостен-Арканжу Туадере обсудить различные варианты активизации двустороннего сотрудничества как в экономической, так и гуманитарной сферах.

Глава российского государства напомнил о близком взаимодействии двух стран в советский период. "Затем по разным причинам наше сотрудничество если не совсем было свернуто, то, во всяком случае, находилось на достаточно низком уровне. Мы с удовольствием рассмотрим различные варианты активизации наших отношений, прежде всего в сфере экономики и в гуманитарных областях, имея в виду, в том числе, и подготовку кадров", — сказал Путин. Российский президент выразил надежду, что в ходе нынешних переговоров сторонам "удастся найти эти точки для совместного приложения усилий в развитии отношений".

Путин напомнил, что в свое время Советский Союз был одной из первых стран, признавших независимость ЦАР. В 60-70-е годы прошлого века советские специалисты работали в этой стране по разным направлениям, кроме того, свыше 500 граждан Центральноафриканской республики получили образование в Советском Союзе и смогли применить свои знания для развития своей собственной страны.

В свою очередь Фостен-Арканж Туадера также положительно оценил важное историческое сотрудничество между двумя странами, рассказав, что сам он хоть и не учился в России, но его преподавателями были выходцы из СССР. "И это свидетельствует о высоком уровне наших отношений", — отметил он.

По словам президента ЦАР, нынешняя встреча является "прекрасной возможностью укрепить двустороннее сотрудничество в целом спектре различных областей". "Я думаю, мы сможем наметить пути, направления и средства, чтобы сотрудничать активнее как в экономике, так и в гуманитарных областях", — отметил он. Туадера добавил, что несмотря на то, что ЦАР в настоящее время является одной из наименее развитых стран мира, у нее "есть огромные потенциал", и участие в Петербургском международном экономическом форуме позволит рассказать о возможностях развития иностранного бизнеса в этой стране. Президент ЦАР отметил, что у его страны "большие ожидания относительно возможных предстоящих обменов и в экономике, и в гуманитарной сфере".

Фостен-Арканж Туадера таже поблагодарил Путина за "поддержку процесса консолидации и примирения в нашей стране".